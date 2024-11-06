Продажи машин побили очередной рекорд — да что, в конце концов, происходит?!

Главред «За рулем» рассказал, почему не стоит радоваться рекордным продажам авто

В октябре 2024 года на авторынке России было продано 171,2 тыс. новых легковушек. Это на 13,5% больше, чем месяцем ранее, и в 1,5 раза превышает уровень октября в прошлом году. Объем рынка едва не повторил абсолютный рекорд апреля 2021 года (171,5 тыс. штук), став наибольшим за последние 3,5 года.

Высокие цифры в октябре предопределила первая неделя месяца, когда дилеры продали почти 50 тыс. авто – рекорд продаж за неделю с 2022 года.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Нас испытывают, а мы крепчаем. Ни утильсбор, ни ключевая ставка народ не пугают. Из недавнего разговора: мужчина покупает в кредит Тигго 7 при зарплате 70 тысяч рублей. Жена дома сидит с детьми, не работает. Как же можно вытянуть такой кредит? Отвечает: как-нибудь протянем.

В чем секрет? Во-первых, это статистика по регистрациям автомобилей. Поэтому в статистику октября попали и машины, фактически проданные в конце сентября. Во-вторых, не всё повышение утильсбора включено в цену: компании растягивают это удовольствие на несколько месяцев, чтобы не пугать покупателей.

В-третьих, эйфория от повышения зарплат в некоторых секторах экономики затмевает страх перед запредельными ценами и кредитными ставками. То самое «как-нибудь протянем»... Вангую, что 2025 год станет годом просроченных кредитов и выставленных на торги кредитных автомобилей. Если, конечно, не случится какое-нибудь экономическое чудо.

Известно, что более 65% всех проданных за октябрь машин приходится на пять марок.

Это Lada (44,8 тыс. шт.), Haval (23,8 тыс. шт.), Geely (17,2 тыс. шт.), Chery (15,1 тыс. шт.) и Changan (11 тыс. шт.). Все, кто дальше по списку, не продали за месяц и пяти тысяч авто... Что касается общих продаж за январь – октябрь 2024 года, то в РФ продано уже 1 млн 326 тыс. новых легковушек – на 60% больше, чем годом ранее...

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Источник: Автостат, Максим Кадаков