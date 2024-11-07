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e Vitara — первый «зеленый» автомобиль Suzuki

Suzuki представила свой первый электромобиль e Vitara с передним и полным приводом

Suzuki e Vitara – это кроссовер с передним или полным приводом, основанный на концепт-каре eVX, который был представлен на Auto Expo в Индии в январе 2023 года и затем на Japan Mobility Show в октябре того же года.

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Suzuki e Vitara
Suzuki e Vitara

Размеры e Vitara составляют 4,28 метра в длину, что сопоставимо с Kia EV3 и Peugeot E-2008. Дорожный просвет автомобиля – 180 мм, а колеса – 18 дюймов.

Дизайн e Vitara выделяется угловатыми формами и защитными пластиковыми элементами на кузове. В интерьере – два горизонтальных дисплея, воздуховоды с ярко выраженным акцентом и физические элементы управления, создающие несколько хаотичное, но оригинальное ощущение. Управление коробкой передач осуществляется через поворотную шайбу, а также имеются переключатели режимов движения и стояночного тормоза.

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e Vitara базируется на платформе Heartect-e. В Европе модель будет доступна с двумя вариантами мощности: с передним приводом и 144 или 174 л.с., а также с 184 л.с. для полноприводной версии.

В дополнение к двигателю мощностью 128 кВт спереди, полноприводная модель также имеет небольшой двигатель мощностью 48 кВт сзади.

Для обеспечения проходимости на бездорожье предусмотрен режим Trail, который помогает перенаправлять крутящий момент на колесо, имеющее лучшее сцепление.

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Электрокар использует литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) емкостью 49 или 61 кВт·ч, однако точная информация о запасе хода и вариантах зарядки пока не раскрыта.

Ожидается, что e Vitara будут собирать на заводе Suzuki Motor Gujarat в Индии с весны 2025 года, а продажи в Европе, Индии и Японии начнутся летом 2025 года.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 187
07.11.2024 
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Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
+26