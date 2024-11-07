e Vitara — первый «зеленый» автомобиль Suzuki

Suzuki представила свой первый электромобиль e Vitara с передним и полным приводом

Suzuki e Vitara – это кроссовер с передним или полным приводом, основанный на концепт-каре eVX, который был представлен на Auto Expo в Индии в январе 2023 года и затем на Japan Mobility Show в октябре того же года.

Suzuki e Vitara

Размеры e Vitara составляют 4,28 метра в длину, что сопоставимо с Kia EV3 и Peugeot E-2008. Дорожный просвет автомобиля – 180 мм, а колеса – 18 дюймов.

Дизайн e Vitara выделяется угловатыми формами и защитными пластиковыми элементами на кузове. В интерьере – два горизонтальных дисплея, воздуховоды с ярко выраженным акцентом и физические элементы управления, создающие несколько хаотичное, но оригинальное ощущение. Управление коробкой передач осуществляется через поворотную шайбу, а также имеются переключатели режимов движения и стояночного тормоза.

e Vitara базируется на платформе Heartect-e. В Европе модель будет доступна с двумя вариантами мощности: с передним приводом и 144 или 174 л.с., а также с 184 л.с. для полноприводной версии.

В дополнение к двигателю мощностью 128 кВт спереди, полноприводная модель также имеет небольшой двигатель мощностью 48 кВт сзади.

Для обеспечения проходимости на бездорожье предусмотрен режим Trail, который помогает перенаправлять крутящий момент на колесо, имеющее лучшее сцепление.

Электрокар использует литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) емкостью 49 или 61 кВт·ч, однако точная информация о запасе хода и вариантах зарядки пока не раскрыта.

Ожидается, что e Vitara будут собирать на заводе Suzuki Motor Gujarat в Индии с весны 2025 года, а продажи в Европе, Индии и Японии начнутся летом 2025 года.

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Источник: Motor1