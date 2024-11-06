Парковка на газонах даже зимой вредит экологии
Столичная МАДИ напомнила автомобилистам, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев.
С начала года МАДИ выявила более 53 тыс. случаев парковки на зеленых насаждениях в столице, в том числе вблизи парковых зон и детских площадок.
По просьбам местных жителей усилено патрулирование на Дмитровском шоссе, д. 45 – здесь водители часто оставляют авто на зеленых насаждениях. За эти нарушения грозит штраф от 5 тыс. рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Забота об экологии города – наша общая задача.
Мы просим водителей быть внимательными и не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом – за это тоже можно получить штраф.
Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7 (495) 540-76-56.
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Источник: Дептранс Москвы