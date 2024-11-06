Парковка на газонах даже зимой вредит экологии

МАДИ напоминает о недопустимости парковки на зеленых насаждениях

Столичная МАДИ напомнила автомобилистам, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев.

С начала года МАДИ выявила более 53 тыс. случаев парковки на зеленых насаждениях в столице, в том числе вблизи парковых зон и детских площадок.

По просьбам местных жителей усилено патрулирование на Дмитровском шоссе, д. 45 – здесь водители часто оставляют авто на зеленых насаждениях. За эти нарушения грозит штраф от 5 тыс. рублей.

Парковка на газоне

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Забота об экологии города – наша общая задача.

Мы просим водителей быть внимательными и не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом – за это тоже можно получить штраф.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7 (495) 540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы