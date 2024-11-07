Дорожники обеспечили трассу противогололедными составами и теплыми стоянками

«Автодор»: трасса М-4 Дон полностью готова к зиме и оборудована теплыми стоянками

Дорожные службы выполнили необходимый комплекс мероприятий с целью обеспечения безопасности на трассе М-4 «Дон» в зимний сезон. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«Всего на М-4 «Дон» задействовано около 600 единиц дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики и т.д. А также заготовлено более 130 тысяч тонн противогололедных материалов – 123% от нормативной потребности», – говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Отмечается, что все работы были завершены до наступления морозов. Кроме того, заключены соглашения с метеорологическими службами для получения оперативной информации о погоде, а также неблагоприятных и опасных ее проявлениях.

В компании уточнили, что на всем участке магистрали возведены специальные производственные базы с теплыми стоянками. Вся техника проверена на функционал, а также заготовлены противогололедные материалы.

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Источник: t.me/avtodorgk