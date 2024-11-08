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9 рядов деревьев посадят на участке трассы в 14 км для защиты от снежных заносов

На трассе М-12 возведут «живой щит» из деревьев для минимизации снежных заносов

Вдоль автотрассы М-12 «Восток» на территории Нижегородской области создадут «живой» заградительный щит из деревьев для минимизации снежных заносов. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

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Отмечается, что лесополоса будет состоять из девяти рядов разных деревьев, включая сосны, осины, спиреи и акации.

«Посадки произвели в местах, где в прошлом году были существенные заносы. Всего высадят 52 тысячи низкокронных и высококронных деревьев, а также 27 тысяч кустарников. Общая протяженность — около 14 км лесополосы. Из них 4 км проходит по территории Чувашии и около 10 км по Нижегородской области», – уточнили в компании.

Причем сорта деревьев были выведены в лаборатории, все они устойчивы к насекомым и сложным погодным условиям, они отличаются быстрым ростом, кроме того насаждения органично вписываются в ландшафт придорожных полос, подчеркнули в пресс-службе.

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Для высадки деревьев выбрали участок, на котором были особенно серьезные заносы в прошлом году. Всего вдоль трассы в Нижегородской области и Чувашии высадят 52 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников. Кроме того, в регионе также установили примерно 15 км сетки для предотвращения снежных заносов.

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Источник: t.me/avtodorgk

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 89
08.11.2024 
Фото:Wikimedia
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