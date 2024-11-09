Россияне рассказали, где планируют провести новогоднюю ночь

OneTwoTrip: Москва и Дубай стали самыми желанными направлениями в Новый год

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно же, путешествий! Где же россияне планируют встретить наступающий 2025 год? Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование, результаты которого оказались весьма интересными и, местами, неожиданными. Анализ поисковых запросов на бронирование отелей с 31 декабря по 1 января раскрыл предпочтения наших соотечественников.

Более двух третей (68%) опрошенных россиян решили встретить Новый год на Родине. Рейтинг самых популярных городов открывает Москва с результатом в 17,8%. Средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле – 4000 рублей. Второе место занимает Санкт-Петербург (12,5%). Цена за номер в аналогичном отеле – 4500 рублей. Далее в списке Сочи с результатом в 10,9%. За номер в трехзвездочном отеле придется заплатить около 5000 рублей. Четвертое и пятое место заняли Казань (4,0%) и Адлер (2,6%). Еще один курортный город на Черном море предлагает отдых с ценами на уровне Сочи – 4500, а номер в столице Татарстана обойдется дороже – около 6000 рублей.

Несмотря на преобладание отечественных направлений, значительная часть россиян (32%) все же планирует встретить Новый год за границей. В зарубежном списке наиболее популярных локаций оказались Дубай (11,0%, 25 тыс. рублей за ночь), Минск (7,2%, 9 тыс. рублей), Пхукет (5,2%, 7 тыс. рублей), Стамбул (4,7%, 10 тыс. рублей) и Варадеро (3,9%, 25 тыс. рублей).

Большинство (71%) отправятся в новогоднее путешествие без детей. 50,6% планируют романтический отдых вдвоем. Популярны также поездки с одним (16,7%) и двумя (9,3%) детьми. Часть россиян, а именно 9,8% планируют встретить Новый год в одиночестве. Остальные планируют заселиться в отель компанией из пяти и более человек.

Что касается длительности пребывания, то большинство (49,8%) планируют отдых от четырех до семи дней, а лишь 12,5% ограничатся одной ночью.

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Источник: Известия