Tesla завоевала доверие в Китае: вот доказательство

Tesla получила сертификат «Автомобильная конфиденциальность» в Китае

В последние годы Китай стал одним из самых привлекательных рынков для автомобильной индустрии, и Tesla, как один из ведущих производителей электрических автомобилей, активно укрепляет свои позиции в этой стране. Компания полила сертификат «Защита автомобильной приватности».

Сертификат был выдан Китайской ассоциацией автопроизводителей и Национальным центром реагирования на чрезвычайные компьютерные инциденты Китая. Это свидетельство подтверждает, что все автомобили, произведенные на заводе Giga Shanghai, соответствуют строгим стандартам безопасности данных, установленным китайским законодательством.

Одним из ключевых аспектов сертификации является обязательство Tesla по анонимизации внешней лицевой информации. Это означает, что компания принимает меры для защиты личных данных своих клиентов, не позволяя им быть идентифицированными без их согласия. Внутренняя камера в салоне автомобиля, по умолчанию, не собирает данные, что также является значительным шагом к защите приватности пользователей.

Кроме того, Tesla внедрила систему, при которой обработка данных происходит непосредственно в салоне автомобиля. Это минимизирует риск передачи личной информации за пределы транспортного средства и снижает вероятность утечек данных. Пользователи также получают четкие уведомления о том, когда происходит обработка их личной информации, что добавляет прозрачности в взаимодействии с автомобилем.

Получение сертификата «Защита автомобильной приватности» может значительно повлиять на позиции Tesla на китайском рынке.

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Источник: 32cars