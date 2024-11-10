Компания Suzuki показала свой первый электромобиль и раскрыла технические подробности

Стали известны подробности о первом серийном электромобиле Suzuki e Vitara

Согласно официальному сообщению компании, производство кроссоверов e Vitara начнется весной 2025 года на заводе в Индии. Это решение подчеркивает стратегию Suzuki по расширению своего присутствия на растущих рынках электромобилей, таких как Европа, Индия и Япония.

Suzuki e Vitara

Ожидается, что продажи нового электрокроссовера стартуют летом следующего года, что позволит компании занять свою нишу в конкурентной среде.

e Vitara построена на новой платформе Heartect-e, специально разработанной для электромобилей. Длина кроссовера составляет 4275 мм, а колесная база – 2700 мм, что обеспечивает достаточно пространства как для водителя, так и для пассажиров.

Suzuki предложит e Vitara в трех модификациях. Переднеприводные версии будут оснащены одним электромотором мощностью 144 либо 174 л.с., с максимальным крутящим моментом в 189 Нм.

Флагманская полноприводная версия, в свою очередь, будет иметь двухмоторную силовую установку мощностью 184 л.с. и крутящий момент в 300 Нм. Полноприводная система Allgrip-e, которая имитирует работу дифференциала повышенного трения, добавляет уверенности в управляемости, позволяя автомобилю подтормаживать отдельные колеса для улучшения сцепления.

Suzuki e Vitara

В зависимости от модификации, e Vitara будет оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 49 либо 61 кВт·ч. Однако, на данный момент, информация о дальности хода на одном заряде пока не раскрыта, что оставляет место для ожиданий и спекуляций.

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Источник: Известия