Уплату утильсбора отложат

Минпромторг предложил отсрочку уплаты утилизационного сбора для автоконцернов

Минпромторг России предложил перенести уплату утилизационного сбора за IV квартал 2024 года и I-III кварталы 2025 года на конец следующего года. Это следует из проекта постановления правительства.

Такое же решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось в 2022, 2023 и 2024 годах в целях поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК).

В начале октября 2024 года председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов также предложил перенести срок уплаты сбора в 2025 году на конец года, что поможет решить проблему дефицита оборотных средств у автопроизводителей, как это происходило в предыдущие годы.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это значит, что разом заплатят за произведенные за год автомобили – и быстрее получат возврат.

Уже не в первый раз: такой механизм действует с 2016 года, позволяя высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм и закупки комплектующих.

Почему действует ручное управление и почему такие послабления нужно вводить каждый год – загадка.

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Источник: ТАСС и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram