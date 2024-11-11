Контракт века оказался «уткой» — автопроизводитель не подтвердил покупку бренда

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В автоконцерне Ford опровергли слухи о покупке компании Илоном Маском

Различные зарубежные СМИ и информационные агентства распространили в Сети информацию о том, что создатель и глава Tesla миллиардер Илон Маск приобретает автоконцерн Ford.

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Но в официально опубликованном заявлении руководство Ford заявило, что это не более чем слухи, опровергнув разлетевшуюся по Сети новость о покупке Маском автоконцерна. Очевидно одно – и Tesla, и Ford добились определенных успехов на авторынке, в сегменте электромобилей в частности.

В Ford заявили, что компания сосредоточена на собственных инициативах и сотрудничестве в автоотрасли, следуя своей приверженности инновациям и устойчивому развитию.

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Реакция СМИ на распространившиеся слухи служит напоминанием, что факты необходимо тщательно проверять, а не делать поспешные выводы, подчеркнули в компании. Мгновенный ответ Ford на слухи о предполагаемом приобретении компании Илоном Маском наглядно демонстрирует стремление автоконцерна к прозрачности и честности.

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Источник: absolutenews.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 272
11.11.2024 
Фото:Wikimedia
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