Запас хода 855 км, разгон до сотни за 3,3 с, автопарковка — всё это в новом Luxeed S7
Совершено новые автомобили Luxeed S7 2024 от HIMA поступили к дилерам в Китае по предзаказам.
Новый автомобиль оснащен высоковольтной карбид-кремниевой силовой платформой DriveONE 800V от Huawei и базовой или расширенной версией системы интеллектуального вождения ADS 3.0.
Габариты новинки составляют 4971 х 1963 х 1474 мм, а колесная база – 2950 мм.
Автомобиль оснащен закрытым передком и тонкими фарами, скрытыми дверными ручками и сквозными задними фонарями. Старшие версии оснащены лидаром на крыше.
В салоне – трехспицевое рулевое колесо, беспроводная зарядка для мобильных телефонов, и дополнительное место для хранения мелочевки в нижней части. В качестве операционной системы использована Harmony OS 4 от Huawei.
Общая мощность переднего асинхронного двигателя и заднего синхронного двигателя с постоянными магнитами для комплектации AWD составляет 365 кВт (489 л. с.).
Комплектация с одним двигателем имеет максимальную мощность 215 кВт (288 л. с.), время разгона до 100 км/ч составляет 5,4 секунды, а запас хода – 855 км.
Автомобиль оснащен пневмоподвеской и множеством датчиков, которые необходимы для работы систем автопилота и автопарковки.
S7 обладает солидной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,203 Cd, что превосходит даже Tesla Model S
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Источник: СarNewsChina