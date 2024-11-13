Увлечение электрокарами в ЕС станет причиной смены игроков на рынке сбыта нефти

Аналитики прогнозируют закрытие 30% НПЗ в Европе к 2050 году из-за электрокаров

Европейские страны могут в ближайшие 25 лет закрыть до 30% своих нефтеперерабатывающих заводов из-за роста числа электромобилей. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра ТЭК.

Отмечается, что пик мощности по переработке нефти в мире достигнет своего максимума в 2025-2030 годах. Причем основной прирост новых мощностей придется на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. На этом фоне обострится конкуренция на мировом рынке нефтепродуктов до 2035 года.

Аналитики прогнозируют, что к 2025 году Евросоюз сократит мощности по переработке почти на 3% к уровню 2023 года – до 840 млн тонн, к 2035 году – на 11% (до 771 млн тонн), а к 2050 году – уже до 596 млн тонн.

«На фоне сокращения спроса на нефтепродукты из-за электрификации транспорта ожидается закрытие до 30% мощностей нефтепереработки в Европе к 2050 году», – говорится в материале аналитиков.

Объем мощностей НПЗ в мире к 2025 году может составить порядка 5,3 млрд тонн, для сравнения: в 2023 году этот показатель составил 5,2 млрд тонн, а к 2050 году – снизится до 4,9 млрд тонн. Причем рынки стран Азии (Турция, Индонезия), Африки (Египет, ЮАР, Марокко) и Южной Америки (Бразилия) считаются перспективными для сбыта российского дизтоплива.

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Источник: tass.ru