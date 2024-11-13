Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Внедорожники класса люкс хотят запретить — готов проект закона

В Париже хотят запретить бензиновые и дизельные SUV массой свыше 1,7 тонны

Внедорожники класса люкс могут быть признаны вне закона в Париже. Соответствующую инициативу предложила мэр города Анн Идальго. О планируемых ограничениях написали зарубежные таблоиды.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Речь идет о запрете использования бензиновых и дизельных SUV массой свыше 1,7 тонны, а также электрических внедорожников весом более 2 тонн. Власти Парижа отметили, что на долю таких габаритных авто приходится 25% всех ДТП в столице Франции. Также внедорожники с ДВС вредят экологии намного сильнее компактных автомобилей.

Рекомендуем
Кроссоверы на немецкой платформе обновились и подорожали: что изменилось (и на чем сэкономили)

У мэрии Парижа на текущий момент нет полномочий запрещать какие-либо транспортные средства, но такая возможность может появиться уже скоро. На рассмотрение Сената Франции планируется внести законопроект, наделяющий городские советы правом запрещать использование габаритных легковых автомобилей.

Стоит отметить, что некоторые меры по отношению к владельцам больших внедорожников действуют уже сейчас. В частности, стоимость платной парковки для SUV в центре столицы Франции подняли в три раза – с 6 до 18 евро в час (625 – 1,876 тыс. рублей по актуальному курсу).

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: The Times

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 72
13.11.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0