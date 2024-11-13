Внедорожники класса люкс хотят запретить — готов проект закона

В Париже хотят запретить бензиновые и дизельные SUV массой свыше 1,7 тонны

Внедорожники класса люкс могут быть признаны вне закона в Париже. Соответствующую инициативу предложила мэр города Анн Идальго. О планируемых ограничениях написали зарубежные таблоиды.

Речь идет о запрете использования бензиновых и дизельных SUV массой свыше 1,7 тонны, а также электрических внедорожников весом более 2 тонн. Власти Парижа отметили, что на долю таких габаритных авто приходится 25% всех ДТП в столице Франции. Также внедорожники с ДВС вредят экологии намного сильнее компактных автомобилей.

У мэрии Парижа на текущий момент нет полномочий запрещать какие-либо транспортные средства, но такая возможность может появиться уже скоро. На рассмотрение Сената Франции планируется внести законопроект, наделяющий городские советы правом запрещать использование габаритных легковых автомобилей.

Стоит отметить, что некоторые меры по отношению к владельцам больших внедорожников действуют уже сейчас. В частности, стоимость платной парковки для SUV в центре столицы Франции подняли в три раза – с 6 до 18 евро в час (625 – 1,876 тыс. рублей по актуальному курсу).

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Источник: The Times