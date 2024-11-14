С пользой для здоровья: успейте забронировать отдых на Новый год
Спрос на отдых в санаториях Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Белоруссии вырос в России на 5-15%, причем в Минводах и Беларуси туристов привлекают более низкие цены и удобное транспортное сообщение. Об этом рассказали туроператоры.
Активное бронирование в Минводах обусловлено дефицитом доступных мест в здравницах, а также высокими ценами на путевки. Отдых в гостиницах более выгоден на фоне отсутствия лечебного пакета с разовым питанием – туристы самостоятельно формируют программу различными процедурами.
Самым доступным вариантом являются белорусские санатории, цена отдыха в которых на 20-30% ниже, чем в Кавказских Минеральных Водах. А разница цен между здравницами Белоруссии и Сочи составляет 10-20%.
В частности, поездка в санаторий экономсегмента в Белоруссии на 11 дней обойдется в 52,9 тыс. рублей на двоих; в среднем сегменте – от 74 до 103 тыс. рублей; в высоком – от 158 тыс. руб. В Кавминводах цены на аналогичные туры стартуют от 70 тыс. рублей, в высоком – от 200 тыс. рублей. В Сочи цены выше: от 151 тыс. рублей в категориях «3-4 звезды» и от 320 тыс. рублей – в пятизвездочных санаториях.
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Источник: tourprom.ru