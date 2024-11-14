С пользой для здоровья: успейте забронировать отдых на Новый год

Туроператоры перечислили направления с самыми дешевыми санаториями на Новый год

Спрос на отдых в санаториях Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Белоруссии вырос в России на 5-15%, причем в Минводах и Беларуси туристов привлекают более низкие цены и удобное транспортное сообщение. Об этом рассказали туроператоры.

Активное бронирование в Минводах обусловлено дефицитом доступных мест в здравницах, а также высокими ценами на путевки. Отдых в гостиницах более выгоден на фоне отсутствия лечебного пакета с разовым питанием – туристы самостоятельно формируют программу различными процедурами.

Самым доступным вариантом являются белорусские санатории, цена отдыха в которых на 20-30% ниже, чем в Кавказских Минеральных Водах. А разница цен между здравницами Белоруссии и Сочи составляет 10-20%.

В частности, поездка в санаторий экономсегмента в Белоруссии на 11 дней обойдется в 52,9 тыс. рублей на двоих; в среднем сегменте – от 74 до 103 тыс. рублей; в высоком – от 158 тыс. руб. В Кавминводах цены на аналогичные туры стартуют от 70 тыс. рублей, в высоком – от 200 тыс. рублей. В Сочи цены выше: от 151 тыс. рублей в категориях «3-4 звезды» и от 320 тыс. рублей – в пятизвездочных санаториях.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tourprom.ru