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Соседняя республика изменила ставки утильсбора — на что это повлияет

Власти Белоруссии изменили ставки утильсбора на ввозимые из стран ЕАЭС машины

Правительство Белоруссии скорректировало ставки утильсбора при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие уточнения внесены в постановлении Совмина, документ обнародован на Национальном правовом портале республики.

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Внесенные летом 2024 года изменения касались автомобилей, с даты выпуска которых таможенным органом страны ЕАЭС до момента представления в Белоруссию документа о начислении и уплате сбора прошло меньше года. При определении ставки в отношении таких транспортных средств использовался критерий о независимой оценке.

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Сейчас документ дополнили случаями, когда нормы не применяются для ввозимых (или ввезенных) с территории стран ЕАЭС авто. Например, автомобили, зарегистрированные не менее одного года в государстве ЕАЭС в любой период до дня представления документа, который отражает исчисление и уплату утильсбора.

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Также нововведения распространятся на случаи, если продавец (поставщик) или покупатель во внешнеторговом договоре является представителем изготовителя ТС на территории Беларуси, при этом плательщиком утильсбора будет покупатель.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, его положения распространятся на сделки, датированные с 1 июля 2024 года.

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Источник: pravo.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Deposaitphotos
Количество просмотров 22
14.11.2024 
Фото:Deposaitphotos
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