С электромобилями совсем все плохо? В них засомневался крупнейший бренд

Ford сокращает выпуск электромобилей из-за «быстро ухудшающихся условий»

Электрический Ford Explorer пошел в производство в июне 2024 года, перезапущенный в виде «электрички» Capri – в сентябре. Тем не менее, производство моделей за заводе в Кельне сокращается с перспективой приостановки – как пишет немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на представителя Ford, к этому компанию подталкивают «быстро ухудшающиеся рыночные условия для электромобилей».

Ford Explorer

Проще говоря, модели с культовыми именами, но в «экологическом прочтении», продаются слабо. Это серьезный удар по производству в Кельне, в переоснащение которого под ежегодный выпуск 250 тысяч (!) электромобилей Ford вбухал 2 миллиарда долларов. Напомним, компания начала собственную электрификацию в Европе с модели Fiesta на электротяге, но та была снята с производства еще в 2023-м...

Ford Capri

Ситуацию усугубляется тем, что Форду не особо есть, куда отступать: у него в Старом Свете осталось не так много хорошо продающихся моделей с ДВС: производившийся в Испании Mondeo покинул конвейер в 2022 году, а Focus немецкой сборки прекратят выпускать уже на следующий год. За последний год доля Ford на европейском рынке снизилась с 4,1% до 3,3%, а продажи в этом году идут на 18% слабее, чем в прошлом.

Кстати, в США экологическая программа Форда тоже идет явно не по плану: производство электрического пикапа F-150 Lightning в Мичигане приостанавливают на семь недель, с захватом новогоднего шатдауна – с 15 ноября по 6 января 2025 года. Причина та же – низкий спрос. И ведь это уже второй случай остановки данного завода – правда, февральская пауза, продлившаяся до апреля, была связана с проблемами по качеству...

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Источник: Motor1