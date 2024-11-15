Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских

«Коммерсант»: китайцы контролируют выпуск основных компонентов электрокаров

Китайские электромобили становятся все более популярными на мировом рынке, и одной из причин их успеха является их более низкая цена, при этом качество моделей не уступает европейским аналогам.

Например, на китайском рынке можно приобрести компактные электрокары по цене от 3–4 тыс. долларов, такие как мини-кар Bestune Pony. Хотя он имеет скромные характеристики, с мощностью всего 27 л.с. и дальностью хода в 170 км. Более крупная модель, например, BYD Seagull, предлагается за цену от 10,5 тыс. долларов, это гораздо доступнее, например, Volkswagen ID.4, стоимость которого на китайском рынке превышает 20 тыс долларов.

Одной из ключевых причин дешевизны китайских электромобилей является контроль над производством их основных компонентов, особенно батарей. В Китае сейчас производят около 70% всех тяговых аккумуляторов для электромобилей в мире.

Это обеспечивается благодаря добыче необходимых материалов, таких как кобальт, в Конго, а также наличию литиевых шахт непосредственно в Китае, например, в провинции Сычуань. Таким образом, китайские автопроизводители снижают затраты, контролируя весь производственный цикл, начиная от добычи сырья и заканчивая сборкой батарей.

А, например, компания BYD использует модель вертикальной интеграции. То есть, большая часть компонентов для электромобилей BYD производится внутри компании, включая собственные аккумуляторы. Такой подход позволяет значительно сократить затраты на производство, а также улучшить контроль над качеством.

Китайский успех на рынке электромобилей также связан с грамотной политикой государства. Китай инвестировал в развитие технологий и предоставил зарубежным компаниям доступ на свой рынок при условии обмена знаниями и опытом. Это дало китайским компаниям уникальное преимущество, так как они быстро освоили передовые мировые технологии и адаптировали их под свои нужды.

Наконец, у китайских электромобилей нет долгих традиций и наследия бренда, большинство марок — новые. Однако, учитывая, что электромобили — это транспорт будущего, наличие «наследия» для них не столь важно. В отличие от традиционных автомобилей, где бренд и престиж играют ключевую роль, в случае с электрокарами на первый план выходят доступность и технологичность.

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Источник: «Коммерсант»