Лайфхаки для автопутешествий от дальнобойщиков (видео)
Опытные автолюбители любят похвалиться друг перед другом тем, что могут проехать тысячу или полторы тысячи километров «за один присест», однако кто по-настоящему вынослив за рулем (хоть и не злоупотребляет этим – потому что это небезопасно и влечет штрафы), так это дальнобойщики.
В одном коротком обзорном видео собрали все советы от профессиональных водителей грузовиков, которые вы можете применить и в своей жизни, отправляясь в путешествие на автомобиле. Вот лишь некоторые из упомянутых в ролике приемов, облегчающих жизнь в дороге:
- проводите в пути не более 9 часов;
- ешьте фрукты, пейте побольше воды;
- останавливайтесь на обед там, где едят дальнобои – они знают, где вкусно и безопасно.
Пусть кому-то эти советы покажутся элементарными или даже банальными, но стоит принять тот факт, что в дальней дороге не бывает мелочей.
Каждый указанный в видео пункт стоит ввести в устойчивую привычку. Поэтому рекомендуем к просмотру всем – и опытным водителям, каждый день проводящим на трассе, и тем, кто выбирается на нее лишь изредка... И, конечно, тем, кому только предстоит первое автомобильное путешествие.
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Источник: ПРО Технику