Столкнулись КАМАЗ и Lada Priora: подробности смертельного ДТП
В дорожной аварии в Калмыкии погибли два человека
Ночью на 254-м километре федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись два автомобиля: грузовик КАМАЗ и Lada Priora.
Водитель и несовершеннолетний пассажир Lada Priora умерли от полученных травм на месте. Еще одного пассажира легковушки госпитализировали.
Причины аварии и виновника ДТП устанавливают правоохранители.
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Источник: МВД Калмыкии
Фото:МВД Медиа
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15.11.2024
Фото:МВД Медиа
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