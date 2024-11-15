Столкнулись КАМАЗ и Lada Priora: подробности смертельного ДТП

В дорожной аварии в Калмыкии погибли два человека

Ночью на 254-м километре федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись два автомобиля: грузовик КАМАЗ и Lada Priora.

Водитель и несовершеннолетний пассажир Lada Priora умерли от полученных травм на месте. Еще одного пассажира легковушки госпитализировали.

Причины аварии и виновника ДТП устанавливают правоохранители.

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Источник: МВД Калмыкии