Каким ТС разрешен бесплатный проезд по платным дорогам
Расходы «Автодора» могут увеличиться, если гибридным автомобилям разрешат бесплатный проезд по платным трассам. К тому же для введения такой льготы необходимо определить источник финансирования, компенсирующий эти затраты. Соответствующий ответ на свой запрос получил депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин от замглавы Минтранса Виктора Тимофеева.
В текущем сентябре парламентарий направил обращение главе Минтранса РФ Роману Старовойту с предложением предоставить право владельцам гибридов пользоваться бесплатным проездом по платным трассам.
«Расширение перечня льготных транспортных средств, при условии сохранения текущей интенсивности движения электромобилей и распространения права бесплатного проезда на гибридные автомобили, приведет к снижению доходов от сбора платы от 160 млн рублей ежегодно, а объем расходов государственной компании "Автодор" может увеличиться до 500 млн рублей», – объясняет замглавы ведомства.
Тимофеев напомнил, что в рамках выполнения поручения Правительства РФ в 2023-2024 годах «Автодор» проводит эксперимент по предоставлению бесплатного проезда по платным трассам федерального значения владельцам электромобилей и высокоавтоматизированных транспортных средств. Реализация указанных мер приводит к сокращению доходов «Автодора», подчеркнул Тимофеев. Это негативно скажется на достижении необходимых показателей программы, а также снизит финансовую устойчивость проектов по строительству и реконструкции платных автомобильных дорог.
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Источник: ТАСС