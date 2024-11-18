Каким ТС разрешен бесплатный проезд по платным дорогам

Минтранс обосновал отказ разрешать гибридам ездить бесплатно по платным трассам

Расходы «Автодора» могут увеличиться, если гибридным автомобилям разрешат бесплатный проезд по платным трассам. К тому же для введения такой льготы необходимо определить источник финансирования, компенсирующий эти затраты. Соответствующий ответ на свой запрос получил депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин от замглавы Минтранса Виктора Тимофеева.

В текущем сентябре парламентарий направил обращение главе Минтранса РФ Роману Старовойту с предложением предоставить право владельцам гибридов пользоваться бесплатным проездом по платным трассам.

«Расширение перечня льготных транспортных средств, при условии сохранения текущей интенсивности движения электромобилей и распространения права бесплатного проезда на гибридные автомобили, приведет к снижению доходов от сбора платы от 160 млн рублей ежегодно, а объем расходов государственной компании "Автодор" может увеличиться до 500 млн рублей», – объясняет замглавы ведомства.

Тимофеев напомнил, что в рамках выполнения поручения Правительства РФ в 2023-2024 годах «Автодор» проводит эксперимент по предоставлению бесплатного проезда по платным трассам федерального значения владельцам электромобилей и высокоавтоматизированных транспортных средств. Реализация указанных мер приводит к сокращению доходов «Автодора», подчеркнул Тимофеев. Это негативно скажется на достижении необходимых показателей программы, а также снизит финансовую устойчивость проектов по строительству и реконструкции платных автомобильных дорог.

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Источник: ТАСС