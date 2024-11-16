Новая версия этого популярного электрокара оказалась лучше и дешевле предыдущей

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Производство Hyundai Ioniq 5 2025 года переехало на новый завод в США

Этот обновленный электрокроссовер, произведенный на новом заводе Hyundai Motor Group Metaplant America в Джорджии, обещает стать настоящей сенсацией, предлагая больше возможностей по более привлекательной цене, чем его предшественник.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
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Первые автомобили поступят к дилерам уже к концу года, а стартовая цена в 43 975 долларов может показаться незначительно выше, чем у модели 2024 года (на 780 долларов). Однако, не стоит спешить с выводами. Ключ к пониманию выгодности Ioniq 5 2025 года кроется в существенных улучшениях и, что особенно важно, в новых возможностях налоговых льгот.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025

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В отличие от модели 2024 года, произведенной в Корее, Ioniq 5 2025 года, собранный в США, имеет право на частичную федеральную налоговую скидку в размере 3750 долларов при обычной покупке и на полную скидку в размере 7500 долларов при лизинге. Это существенно снижает конечную стоимость автомобиля для покупателя.

Ioniq 5 2025 года получил более емкие батареи. Базовая версия теперь оснащается батареей на 63 кВтч (против 58 кВтч у предшественника), а топовые версии – на 84 кВтч (вместо 77,4 кВтч). Это напрямую переводится в увеличенный запас хода, что является одним из ключевых факторов при выборе электромобиля.

Hyundai не поскупился на улучшения. Теперь кроссовер получил порт зарядки Tesla NACS, что позволяет заряжаться на станциях сети Supercharger без необходимости использования адаптера – значительное преимущество для владельцев.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025

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Внутри салона новая система климат-контроля, удобные порты USB-C, физические кнопки управления подогревом сидений (за которые многие благодарили производителя) и, наконец, долгожданные беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Версия XRT получила еще более емкую батарею и двухмоторный полный привод в стандартной комплектации, что делает ее еще более привлекательной для покупателей, ценящих производительность и проходимость.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025
Интерьер Hyundai Ioniq 5 2025
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Источник: Inside EVs

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Фото:Inside EVs
Количество просмотров 16
16.11.2024 
Фото:Inside EVs
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