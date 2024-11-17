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Уменьшенный, но не менее роскошный вариант Escalade: представлен новый Cadillac Vistiq

Cadillac представил свой новый полностью электрический внедорожник Vistiq 2026

Внешний вид Vistiq вызывает ассоциации с флагманом марки – Escalade. Однако, несмотря на меньшие размеры, Vistiq сохраняет характерные черты, присущие Cadillac. Фирменная решетка Black Crystal Shield с подсветкой, вертикальные фары и элегантные линии кузова придают автомобилю уверенный и современный облик. Стандартные 21-дюймовые колеса дополняются возможностью установки 22- и 23-дюймовых вариантов.

Cadillac Vistiq 2026
Cadillac Vistiq 2026
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Cadillac Vistiq оснащен двумя электродвигателями, которые в совокупности развивают мощность в 615 лошадиных сил и крутящий момент в 880 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться до 96 км/ч всего за 3,7 секунды в режиме Velocity Max. Важным аспектом является и запас хода – Cadillac заявляет о 480 км на одной зарядке.

Cadillac Vistiq 2026
Cadillac Vistiq 2026

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Интерьер Vistiq создан с акцентом на комфорт и технологии. Центральное место занимает 33-дюймовый светодиодный дисплей на панели приборов, который обеспечивает водителю доступ ко всем необходимым функциям и информации. Под ним расположен меньший экран для управления дополнительными элементами. В стандартную комплектацию входят звуковая система AKG Studio Audio с 23 динамиками, поддерживающая Dolby Atmos, что позволяет наслаждаться качественным звучанием во время поездок.

Кроме того, Cadillac предлагает пятизонный климат-контроль, что обеспечивает комфорт для всех пассажиров. Уникальная система двунаправленной зарядки от автомобиля к дому позволяет использовать Vistiq как источник энергии для вашего жилья, что является значительным преимуществом в условиях растущей популярности электромобилей. Также доступна технология ночного видения.

Интерьер Cadillac Vistiq 2026
Интерьер Cadillac Vistiq 2026

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Cadillac Vistiq будет представлен в трех комплектациях: Luxury, Sport и Premium Luxury. Четвертая комплектация под названием Platinum появится следующим летом, предлагая еще больше роскоши и эксклюзивных опций. Стоимость нового внедорожника начинается с 78 790 долларов.

Производство Cadillac Vistiq начнется в начале следующего года на заводе General Motors в Спринг-Хилле, штат Теннесси.

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Источник: Cadillac

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Лежнин Роман
Фото:Cadillac
Количество просмотров 16
17.11.2024 
Фото:Cadillac
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