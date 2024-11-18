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Китайцы удивляют: создана батарея, выдерживающая экстремально-низкие температуры

CATL анонсировал выпуск в 2025 году батареи для электрокара, работающей при -40°

Производитель из Китая CATL, специализирующийся на производстве аккумуляторов для электромобилей, анонсировал создание новой батареи, способной держать заряд при низких температурах до экстремальных минус 40°C. О разработке сообщили китайские СМИ.

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По словам представителей компании, производство батареи запустят уже в 2025 году, на массовый рынок планируется выйти в 2027 году. Отмечается, что кроме потрясающих показателей по удержанию заряда, аккумуляторы демонстрируют более высокие показатели безопасности.

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В основе технологии таких батарей лежат натрий-ионные соединения – в отличие от литий-ионных у них более низкая плотность энергии. Другими словами, при одинаковом размере литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов первые способны хранить большее количество энергии.

Также в CATL выразили заинтересованность в размещении производства компонентов в США, если новый президент Дональд Трамп «откроет двери для китайских инвестиций в цепочку поставок электромобилей».

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:СarNewsChina
Количество просмотров 34
18.11.2024 
Фото:СarNewsChina
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