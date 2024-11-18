Японский автоконцерн интегрируется в «зеленую» повестку с новым кроссовером

Mitsubishi выпустит в 2025 году свой первый кроссовер с запасом хода 600 км

Японский производитель Mitsubishi намерен выпустить в 2025 году новый электромобиль, запас хода которого превысит 600 км. По сообщениям источников, это стенет возможным благодаря партнерству с Renault-Nissan, который предоставит японцам платформу новейшего Renault Scenic.

Дизайн планируемого электромобиля Mitsubishi

Внешне новинку будет отличать уникальный брутальный дизайн, непохожий на остальные модели в линейке бренда. В салоне установят 12,3-дюймовый цифровой экран для комбинации приборов и 12-дюймовый для мультимедийной системы.

Детальная информация о технических характеристиках не раскрывается, неизвестно даже название нового автомобиля, известно только, что это будет внедорожник, и он будет предлагаться с несколькими вариантами силовых агрегатов.

Передний электромотор автомобиля будет иметь два уровня мощности – 170 и 220 л.с. соответственно, его соединят с литий-ионной батареей емкость 60 кВт*ч, обеспечивающей машине запас хода до 625 км.

Презентация электрического кроссовера Mitsubishi планируется в первой половине 2025 года, а старт продаж в Европе ожидается уже летом.

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Источник: motor.es