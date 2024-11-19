Еще один мастодонт автоотрасли анонсировал отзыв моделей — есть риск возгорания

Porsche отзывает почти 16 тысяч Taycan в КНР из-за риска возгорания аккумулятора

Компания Porsche (China) подала официальную заявку в государственное управление по регулированию рынка на проведение расширенного отзыва электромобилей Taycan, произведенных в период с 7 января 2020 года по 15 декабря 2023 года. Отзывная кампания затронет 15 906 автомобилей.

Проблема кроется в зоне высоковольтных аккумуляторных модулей, в которых могут возникнуть внутренние короткие замыкания. Дело в том, что в экстремальных ситуациях такой дефект может стать причиной термической нестабильности аккумуляторов, как следствие – очень высок риск возгорания.

Теперь дилерам, начиная с 15 ноября текущего года, предстоит проверить аккумуляторные модули на наличие неисправностей. Если проблему выявят, аккумуляторные модули заменят бесплатно. Отмечается, что с начала 2025 года на отзываемые автомобили установят диагностическое программное обеспечение. Благодаря этому можно будет заблаговременно выявлять потенциальные проблемы в аккумуляторных модулях и предупреждать водителей до возникновения рисков.

Текущий отзыв происходит в рамках начатой 11 мая 2024 года программы, призванной обеспечить безопасность и надежность эксплуатации электромобилей Taycan.

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Источник: cnevpost.com