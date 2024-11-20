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На границе двух республик разгорается скандал: водители большегрузов перекрыли КПП

Дальнобойщики из Армении заблокировали движение через пункт пропуска с Ираном

Армянские дальнобойщики заблокировали движение через пункт пропуска «Агарак» на границе с Ираном. Недовольство водителей вызвали возросшие на 50% цены на дизельное топливо.

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Также водителей возмущает решение властей Ирана, что выезжать и въезжать в Исламскую республику на своем горючем нельзя – нужно закупать его у иранцев при возвращении в Армению.

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Согласно действующим правилам, армянские большегрузы въезжают в Иран с пустыми баками и должны возвращаться обратно с полными. Кроме того, водители возмущены тем, что талоны для прохождения пограничного контроля выдаются только на персидском языке, без перевода на армянский.

В Комитете госдоходов Армении (объединяет налоговую и таможенную сферу) пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Источник: am.sputniknews.ru

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Светлана Тарасенко
Количество просмотров 21
20.11.2024 
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