На границе двух республик разгорается скандал: водители большегрузов перекрыли КПП

Дальнобойщики из Армении заблокировали движение через пункт пропуска с Ираном

Армянские дальнобойщики заблокировали движение через пункт пропуска «Агарак» на границе с Ираном. Недовольство водителей вызвали возросшие на 50% цены на дизельное топливо.

Также водителей возмущает решение властей Ирана, что выезжать и въезжать в Исламскую республику на своем горючем нельзя – нужно закупать его у иранцев при возвращении в Армению.

Согласно действующим правилам, армянские большегрузы въезжают в Иран с пустыми баками и должны возвращаться обратно с полными. Кроме того, водители возмущены тем, что талоны для прохождения пограничного контроля выдаются только на персидском языке, без перевода на армянский.

В Комитете госдоходов Армении (объединяет налоговую и таможенную сферу) пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Источник: am.sputniknews.ru