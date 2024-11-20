В кабмине отметили стратегическое значение транспортной отрасли России

Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников транспортной сферы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 ноября.

В своем поздравлении глава кабмина указал на стратегическое значение транспортной сферы для страны и отметил, что благодаря труду работников отрасли обеспечиваются рост экономики и безопасность России.

«Ежедневно более 4,5 млн высокопрофессиональных специалистов перевозят воздушными, морскими, водными, железнодорожными, автомобильными путями пассажиров, а также доставляют грузы. Благодаря вашему огромному труду обеспечивается рост экономики, безопасность государства, деловая активность, реализуются крупные проекты», – говорится в тексте послания председателя Правительства.

Мишустин подчеркнул, что на текущем этапе необходимо активнее внедрять в работу отрасли передовые технологии, модернизировать инфраструктуру, осуществлять программы цифровой трансформации, а также уделять особое внимание подготовке нового поколения квалифицированных кадров. В заключение глава кабмина искренне пожелал всем сотрудникам отрасли удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

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Источник: government.ru