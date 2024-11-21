Электрокар Toyota в Китае получит батарею и электродвигатель BYD

Электрический концепт Toyota bZ7 дебютировал в Китае с силовой установкой BYD

15 ноября Toyota представила новый концепт-кар bZ7 в рамках расширяющегося модельного ряда bZ в Китае.

Этот чисто электрический седан C-класса, по всей вероятности, появится в серийном виде в 2025 году и станет конкурентом таким моделям, как Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7.

Toyota bZ7

Предположительно, bZ7 будет продаваться только в Китае, где линейка bZ быстро растет, начав с седана bZ3. Интересно, что на других рынках Toyota пока имеет только один полностью электрический автомобиль – bZ4X.

Концепт bZ7 напоминает модель Comfortable Space Concept, представленную на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. Седан будет производиться совместным предприятием GAC Toyota.

Характерной особенностью bZ7 является обтекаемая форма кузова с купеобразными линиями, закрытая передняя часть и сквозные фары, которые также повторяются в дизайне сквозного заднего фонаря.

В настоящее время совместное предприятие GAC Toyota продает модели bZ3X и bZ4X. С другой стороны, совместное предприятие FAW Toyota выпускает bZ3 и bZ4X.

Для Китая Toyota использует технологии производителя BYD, включая батарею Blade и электродвигатели. Это подтверждает важность сотрудничества с BYD для расширения электромобильной линейки Toyota на китайском рынке.

BZ7 была не единственной полностью электрической моделью только для Китая от японского производителя Тойота, показанной на автосалоне в Гуанчжоу в этом году; также дебютировал седан Nissan N7.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: СarNewsChina