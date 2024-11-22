В России официально могут появиться новые бюджетные автомобили

На рынке России по официальным каналам могут появиться Galaxy, Polestar и Lotus

Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России. На глобальном сайте Flyme Auto доступна российская страница, и в настоящее время вместе с моделями Lynk & Co 08 и Z10, дебютировавшими в нашей стране, появилась информация и об электромобиле Lotus Eletre 2024 и других интересных моделях. Всего их насчитывается 17 – и все они входят в портфель холдинга Geely.

Очевидно, что в настоящее время анализируется возможность вывода на российский рынок различных машин брендов из этого портфеля. Это подтвердил и исполнительный директор по развитию рынка СНГ в компании DreamSmart Бинбин Гу (компания специализируется на поставках в РФ машин бренда Lynk & Co).

В частности, речь идет о брендах Lotus и Galaxy, а также бюджетных машинах, стоимость которых на китайском авторынке не превышает 15 тыс. долларов (примерно 1,5 млн. рублей по актуальному курсу). В компании оценивают интерес со стороны потенциальных российских клиентов, поэтому с большой долей вероятности любая из 17 моделей из актива DreamSmart может появиться на рынке России уже в ближайшей перспективе.

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Источник: autonews.ru