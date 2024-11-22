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Премиальный бренд готовит новинку с инновационной системой управления рулем

DS анонсировал флагманский лифтбек 8 Fastback с рекордным запасом хода 750 км

Премиальный автобренд из Франции DS Automobiles готовит к дебюту новый флагманский электромобиль DS 8 Fastback с запасом хода до 750 км на одном заряде.

DS 8 Fastback
DS 8 Fastback
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DS 8 Fastback создается на платформе STLA Medium от Stellantis – ее используют в моделях Peugeot 3008 и Vauxhall Grandland. Такая архитектура поддерживает гибридные, подключаемые гибридные и полностью электрические версии. Ожидается, что DS 8 Fastback будет доступен с одно- и двухмоторными конфигурациями, мощность последней – 316 л.с.

DS 8 Fastback
DS 8 Fastback

Дизайн DS 8 Fastback вдохновлен концептом DS SM Tribute, он сочетает ретрофутуристические элементы с современными аэродинамическими решениями. У новинки будет элегантный обтекаемый силуэт, выгодно подчеркивающий его премиальный статус.

Салон DS 8 Fastback отделан высококачественными материалами и оснащен передовыми технологиями. Вместо традиционного сенсорного экрана будет установлен проекционный дисплей, в помощь водителю – инновационная система управления рулем без механической связи. Это первое подобное решение для брендов Stellantis.

Интерьер DS 8 Fastback
Интерьер DS 8 Fastback

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Официальная презентация DS 8 Fastback планируется уже в конце 2024 года, она совпадает с 10-летием DS Automobiles. Запуск новинки олицетворяет важный этап бренда в части реализации стратегии по электрификации модельного ряда.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 17
22.11.2024 
Фото:Carscoops
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