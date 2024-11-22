На рынке отзовут модели 2022-2025 годов из-за дефекта силового агрегата
Hyundai отзывает более 145 тысяч электромобилей с рынка США из-за возможного риска потери мощности во время управления транспортным средством. Об отзыве сообщили в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).
Отмечается, что отзывная кампания затронет 145 235 экземпляров, у которых обнаружили проблему, связанную с повреждением интегрированного блока управления зарядкой. Этот дефект может спровоцировать внезапную остановку зарядки 12-вольтовой батареи и потере тяги. Речь, в частности, идет о моделях IONIQ 5 и IONIQ 6, а также электрифицированных Genesis GV60, GV70 и G80 2022-2025 модельных годов.
В Hyundai заверили, что владельцам электрокаров не стоит беспокоиться из-за отзыва, потому что все работы по замене поврежденных компонентов проведут бесплатно. Перед этим машины проверят и обновят программное обеспечение. Отзывная кампания является частью стратегии производителя в рамках поддержания репутации безопасности и надежности своих автомобилей в сегменте электрокаров.
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Источник: reuters.com