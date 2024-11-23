Ракета с разгоном до «сотни» за 2,6 с: представлен электрический мотоцикл будущего

Французская компания EyeLights показала электрический мотоцикл Rocket One

Французская компания EyeLights представив миру Rocket One – электрический мотоцикл, который был создан всего за три месяца.

EyeLights Rocket One

Центральным элементом дизайна Rocket One является впечатляющая фара, стилизованная под турбину. Не менее необычно выглядит фонарь и обтекатель, из которого выходят ручки с классическими круглыми зеркалами – неожиданное сочетание футуристических и традиционных элементов, создающее уникальный стиль.

Но Rocket One – это не просто красивая картинка. Мотоцикл развивает мощность в 180 л. с. и обладает чудовищным крутящим моментом в 1200 Нм. Это обеспечивает феноменальную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды – показатель, сравнимый с лучшими спорткарами. При этом, заявленный запас хода составляет 400 км.

EyeLights Rocket One

Компания планирует продавать Rocket One в комплекте с передовым шлемом, оснащенным проекционным экраном и Bluetooth-аудиосистемой. Разработчики обещают глубокую интеграцию шлема и мотоцикла, что, вероятно, позволит вывести взаимодействие водителя с машиной на новый уровень, предоставляя информацию о скорости, заряде батареи и других параметрах прямо в поле зрения. Подробности этой интеграции пока остаются загадкой, как и цена мотоцикла.

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Источник: EyeLights