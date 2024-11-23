Стильный и быстрый конкурент Теслы выходит на рынок

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Клиенты получат первые электромобили Denza Z9 в декабре 2024 года

Компания Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, объявила о начале поставок своего флагмана – Denza Z9. Старт продаж запланирован на декабрь, а предзаказные тест-драйвы начнутся уже с конца ноября.

Denza Z9
Denza Z9
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Denza Z9, впервые представленный на автосалоне в Гуанчжоу, представляет собой впечатляющее сочетание роскошного дизайна и передовых технологий. Его экстерьер вдохновлен формой солнечной короны. Габариты автомобиля 5220 мм в длину, 1990 мм в ширину. Колесная баз 3125 мм.

Denza Z9
Denza Z9

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Интерьер Denza Z9 поражает своей изысканностью. Дизайнеры уделили особое внимание деталям. «Парящий» рычаг переключения передач – элегантное решение, подчеркивающее футуристичность дизайна. Улучшенная организация пространства для хранения вещей – немаловажный аспект для водителей, ценящих практичность.

Но Denza Z9 – это не только красота. Технические характеристики автомобиля впечатляют не меньше. Покупателям предлагается выбор из двух версий: полностью электрической и гибридной. Электрическая версия поражает своей мощностью: три электродвигателя обеспечивают общую мощность в 710 кВт. Гибридная версия, в свою очередь, обещает невероятную дальность хода – до 1100 км на одном заряде. Любителям динамичной езды понравится максимальная скорость в 240 км/ч.

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Цена на Denza Z9 варьируется от 334,8 до 414,8 тыс. юаней (от 4,7 млн до 5,8 млн рублей по текущему курсу), что позиционирует его в сегменте люксовых электромобилей, напрямую конкурируя с Tesla и другими премиальными брендами.

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Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8
23.11.2024 
Фото:Wikimedia
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