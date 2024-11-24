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Нулевой НДС для гостиниц продлён до 2030 года: что это значит для бизнеса и туристов?

Владимир Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года

Российская гостиничная индустрия получила мощный стимул для развития. Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года.

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Это решение, принятое по итогам совещания с членами кабинета министров и опубликованное на сайте Кремля, существенно меняет долгосрочные перспективы отрасли.

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Изначально нулевая ставка НДС для гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года. Однако, период льготного налогообложения продлили до 31 декабря 2030 года.

Теперь гостиницы могут с уверенностью инвестировать в развитие, модернизацию и расширение своей инфраструктуры, зная, что налоговая нагрузка в ближайшие годы останется минимальной.

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Источник: Сайт Кремля

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 7
24.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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