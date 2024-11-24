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Необычные профессии в туризме: шесть уникальных ролей, о которых вы не слышали

Эксперты «Мантеры» перечислили самые необычные профессии в сфере туризма

Туризм – это не только возможность путешествовать и наслаждаться новыми впечатлениями, но и мир интересных и необычных профессий. В недавнем исследовании, проведенном группой компаний «Мантера», были выделены шесть самых необычных профессий в этой сфере.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Дилер

Первой в списке идет профессия дилера. Это не просто работник казино – это настоящий мастер азартных игр. Дилеры ведут игру за столами, и их работа требует высокой квалификации. Прежде чем приступить к работе, они проходят специальные курсы, где обучаются различным видам игр, таким как покер, блэкджек и американская рулетка. В процессе обучения они не только осваивают правила, но и учатся управлять игровым процессом и взаимодействовать с клиентами. Кроме того, у дилеров есть возможность карьерного роста: они могут стать пит-боссами, которые контролируют ход игры и решают споры между игроками.

Виноградарь

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Не менее интересной является профессия виноградаря, которая особенно актуальна в южных регионах России. Эти специалисты занимаются выращиванием винограда в промышленных объемах, что требует значительных знаний о сельском хозяйстве и агрономии. Например, на винодельне «Шато де Талю» в Геленджике трудятся 50 виноградарей, которые заботятся о виноградниках, обеспечивая качественный урожай для производства вина.

Аниматор

Третья профессия в нашем списке – аниматор, который может выступать в разных ролях, например, в роли Бабы-яги. Эти сотрудники отвечают за развлечение гостей в туристических комплексах и на мероприятиях.

Егерь

Профессия егеря также занимает важное место в туристической индустрии. Егеря отвечают за охрану и управление дикими животными и птицами на охотничьих угодьях. Они следят за численностью популяций, занимаются разведением редких видов и обеспечивают соблюдение охотничьих правил.

Коренщик

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Необычной, но важной профессией является коренщик. Эти специалисты трудятся в заведениях общественного питания, занимаясь чисткой, сортировкой и заготовкой овощей для блюд.

Ратракист

Замыкает наш список профессия ратракиста. Эти водители специальных транспортных средств на гусеничном ходу занимаются подготовкой горнолыжных склонов для катания.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 12
24.11.2024 
Фото:freepik / fxquadro
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