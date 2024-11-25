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Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР
Евросоюз намерен ввести ограничения по цене...

Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР

Евросоюз намерен ввести ограничения по цене электромобилей из Китая

Евросоюз совместно с властями Китая находится в завершающей стадии заключения соглашения о повышении ввозных пошлин для электрокаров производства КНР. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление депутата Европарламента Бернда Ланге.

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Самым обсуждаемым вопросом стало регулирование цен на электромобили китайского производства. По словам председателя торгового комитета Европарламента Бернда Ланге, минимальный ценовой порог для электрокаров КНР устранит искажение конкуренции, ставшей причиной введения повышенных пошлин.

В Евросоюзе считают, что китайские автопроизводители электрокаров могут демпинговать на европейском рынке за счет субсидий и механизмов поддержки со стороны своего государства.

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От достигнутых договоренностей выиграют, прежде всего, немецкие автопроизводители, потому что «война пошлин» может вынудить Пекин ответить зеркально, а такой шаг усугубит и без того нестабильное финансовое положение автопрома ФРГ.

Напомним, Евросоюз в конце октября ввел дополнительные таможенные тарифы, увеличивающие эффективную ставку до 45,3%. При этом в ЕС подчеркнули, что переговорный процесс продолжится.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
25.11.2024 
Фото:Unsplash
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