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Внезапная потеря тяги стала причиной масштабного отзыва автомобилей

В США отзовут более 200 тысяч автомобилей Ioniq, Kia и Genesis

Более 200 тысяч электромобилей марок Ioniq, Kia и Genesis, включая совершенно новые машины, попали под масштабный отзыв в США. В автомобилях обнаружена неполадка, из-за которой есть риск внезапной потери тяги, как следствие, это может стать причиной аварии. Об отзыве пишут зарубежные СМИ.

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Кампания затронет 62 872 автомобиля Kia и 145 235 автомобилей Hyundai и Genesis, речь идет о моделях Ioniq 5 и Ioniq 6, Kia EV6, а также Genesis GV60 и электрическую модификацию GV70, выпущенные в период с 2021 по 2024 годы. Не исключено, что на этих электрокарах установлен блок управления зарядкой, подверженный перегрузкам. В случае выхода из строя модуля, ответственного за подзаряд 12-вольтовой батареи, могут начаться перебои в работе прочей силовой электроники, включая тяговые моторы.

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Теперь специалистам сервисных станций предстоит проверить проблемный модуль и по необходимости обновить программное обеспечение, или заменить дефектный модуль.

Ранее, в марте текущего года, с проблемой внезапной потери тяги сталкивались владельцы электрокаров этих моделей в Южной Корее.

Kia EV6
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 6
Genesis GV60
Genesis GV70
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Источник: carbuzz.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | CarBuzz
Количество просмотров 9
25.11.2024 
Фото:Unsplash | CarBuzz
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