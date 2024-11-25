Внезапная потеря тяги стала причиной масштабного отзыва автомобилей

В США отзовут более 200 тысяч автомобилей Ioniq, Kia и Genesis

Более 200 тысяч электромобилей марок Ioniq, Kia и Genesis, включая совершенно новые машины, попали под масштабный отзыв в США. В автомобилях обнаружена неполадка, из-за которой есть риск внезапной потери тяги, как следствие, это может стать причиной аварии. Об отзыве пишут зарубежные СМИ.

Кампания затронет 62 872 автомобиля Kia и 145 235 автомобилей Hyundai и Genesis, речь идет о моделях Ioniq 5 и Ioniq 6, Kia EV6, а также Genesis GV60 и электрическую модификацию GV70, выпущенные в период с 2021 по 2024 годы. Не исключено, что на этих электрокарах установлен блок управления зарядкой, подверженный перегрузкам. В случае выхода из строя модуля, ответственного за подзаряд 12-вольтовой батареи, могут начаться перебои в работе прочей силовой электроники, включая тяговые моторы.

Теперь специалистам сервисных станций предстоит проверить проблемный модуль и по необходимости обновить программное обеспечение, или заменить дефектный модуль.

Ранее, в марте текущего года, с проблемой внезапной потери тяги сталкивались владельцы электрокаров этих моделей в Южной Корее.

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Источник: carbuzz.com