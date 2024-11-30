Changan представил первый электрокар со сменной батареей

Электрокар Changan Oshan 520 со сменной батареей обладает запасом хода в 515 км

Компания Changan представила новый электромобиль Oshan 520, который стал первым в линейке с технологией сменной батареи.

Changan Oshan 520

Ожидается, что седан будет совместим с сетью замены батарей китайского гиганта CATL, что открывает новые возможности для владельцев электромобилей в плане удобства и сокращения времени на зарядку.

Oshan 520 является развитием ранее представленного седана Nevo A05, который является гибридной версией бензинового автомобиля Changan Eado. Однако в сотрудничестве с CATL был разработан седан с возможностью быстрой замены батарей. Соглашение между Changan и CATL о совместной разработке было подписано 22 ноября. Ожидается, что Oshan 520 станет первым автомобилем, который получит аккумуляторы Choco-SEB второго поколения, что обеспечит улучшенные характеристики и больший запас хода.

Changan Oshan 520

Технология аккумуляторов Choco-SEB была представлена в 2022 году и отличается высокой плотностью энергии — 160 Вт·ч/кг. Один аккумулятор имеет емкость 26,5 кВт·ч, что дает запас хода до 200 км. Oshan 520 может быть оснащен тремя блоками батарей, что позволяет достичь общей емкости 79,8 кВт·ч. По заявлению Changan, запас хода автомобиля составит 515 км, а батарея сможет быть заменена за рекордные две минуты.

Для замены батарей владельцы Oshan 520 смогут воспользоваться сетью станций CATL, которых на данный момент не мене 300. Однако компания планирует расширить инфраструктуру до 500 станций к 2025 году и до 3000 станций к 2027 году. Это значительный шаг в развитии инфраструктуры для электромобилей в Китае, где Changan и CATL активно продвигают технологии быстрой замены аккумуляторов, улучшая удобство использования электромобилей и снижая зависимость от длительных зарядок.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: СarNewsChina