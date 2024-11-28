За 5,5-метрового «китайца» попросят 140 тыс. долларов — чем он так хорош?

Цены на Maextro S800 от Huawei с автопилотом L3 будут начинаться от $140 000

Maextro, четвертый бренд в альянсе Huawei HIMA, открыл предварительные продажи своей первой модели S800 во время церемонии бренда Huawei Mate 26 ноября.

На церемонии были объявлены предварительные цены в размере 1–1,5 млн юаней (137 950–206 950 долларов США), при этом потенциальным клиентам необходимо сделать предзаказ и внести 20 000 юаней (2750 долларов США).

Maextro — это бренд, созданный в результате сотрудничества Huawei и JAC.

В настоящее время это самый престижный из четырех брендов, которые образуют Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

Габариты Maextro S800: 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1536 мм в высоту. Его колесная база составляет внушительные 3370 мм. Автомобиль позиционируется как представительский седан класса D+. В настоящее время ничего не известно о силовой установке, хотя и нет сомнений, что он полностью электрический.

Новый автомобиль нацелен на конкурентов класса люкс, таких как версия Maybach класса S и Rolls Royce. Когда модель поступит в продажу, она станет одной из самых дорогих машин, выпущенных в Китае.

Maextro S800 будет доступен только в фиолетово-серебристом сочетании (как на фото) или в полностью черном исполнении.

Дизайн автомобиля весьма необычен, но особенно приковывают внимание колеса машины. Они, безусловно, отличаются от обычных многоспицевых вариантов, которые можно увидеть на дорогих автомобилях. Впрочем, дизайн дверных ручек тоже уникальный.

Утверждается, что новый автомобиль будет оснащен системой автономного вождения L3 — у него есть установленный на крыше лидар.

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Источник: СarNewsChina