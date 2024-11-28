Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пришли новые лидеры: китайцы жестко теснят японских автопроизводителей
28 ноября
Пришли новые лидеры: китайцы жестко теснят японских автопроизводителей
Bloomberg: Honda, Nissan и Mitsubishi проиграли...
Немецкий автоконцерн вместе с китайцами выпустит 18 новых моделей к 2030 году
28 ноября
Немецкий автоконцерн вместе с китайцами выпустит 18 новых моделей к 2030 году
Volkswagen подтвердил планы продать завод в...
Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!
28 ноября
Боитесь, что авто эвакуируют? Вам позвонят 3 раза!
Эксперты хотят законодательно обязать звонить...

За 5,5-метрового «китайца» попросят 140 тыс. долларов — чем он так хорош?

Цены на Maextro S800 от Huawei с автопилотом L3 будут начинаться от $140 000

Maextro, четвертый бренд в альянсе Huawei HIMA, открыл предварительные продажи своей первой модели S800 во время церемонии бренда Huawei Mate 26 ноября.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На церемонии были объявлены предварительные цены в размере 1–1,5 млн юаней (137 950–206 950 долларов США), при этом потенциальным клиентам необходимо сделать предзаказ и внести 20 000 юаней (2750 долларов США).

Maextro — это бренд, созданный в результате сотрудничества Huawei и JAC.

В настоящее время это самый престижный из четырех брендов, которые образуют Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

Рекомендуем
Эксперт объяснил, почему проверенную временем «буханку» рано сбрасывать со счетов

Габариты Maextro S800: 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1536 мм в высоту. Его колесная база составляет внушительные 3370 мм. Автомобиль позиционируется как представительский седан класса D+. В настоящее время ничего не известно о силовой установке, хотя и нет сомнений, что он полностью электрический.

Новый автомобиль нацелен на конкурентов класса люкс, таких как версия Maybach класса S и Rolls Royce. Когда модель поступит в продажу, она станет одной из самых дорогих машин, выпущенных в Китае.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Maextro S800 будет доступен только в фиолетово-серебристом сочетании (как на фото) или в полностью черном исполнении.

Дизайн автомобиля весьма необычен, но особенно приковывают внимание колеса машины. Они, безусловно, отличаются от обычных многоспицевых вариантов, которые можно увидеть на дорогих автомобилях. Впрочем, дизайн дверных ручек тоже уникальный.

Утверждается, что новый автомобиль будет оснащен системой автономного вождения L3 — у него есть установленный на крыше лидар.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 23
28.11.2024 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0