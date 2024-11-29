Хотите встретить Новый год за границей? Есть бюджетные варианты

Россиянам перечислили места в России и за рубежом с дешевым отдыхом в Новый год

Бюджетно отдохнуть в период новогодних праздников можно не только в России, но и за рубежом. Об этом рассказали специалисты OneTwoTrip, изучив цены на проживание в популярных туристических местах России и зарубежья.

«Самые дешевые отели обнаружены в Варанаси (Индия), где ночлег обойдется в одну тысячу рублей за день. Затем следуют несколько вьетнамских городов: в Дананге цена за ночь составляет около 1,1 тыс. рублей, в Нячанге – 1,2 тыс. рублей, в Хошимине – 1,3 тыс. рублей, а в Ханое –1,4 тыс. рублей», – перечислили специалисты.

Также можно недорого отдохнуть на Фукуоке за 1,9 тыс. рублей за ночь, на острове Бали можно забронировать отель в Убуде за 1,6 тыс. рублей, в Денпасаре – за 1,7 тыс. рублей, в Нуса-Дуа – за 2,8 тыс. рублей, в Бангкоке (Таиланд) за 1,8 тыс. рублей. В пределах двух тысяч рублей можно найти отель в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Коломбо (Шри Ланка).

Также специалисты рекомендуют Гоа (Индия) с ценой в 2,2 тыс. рублей за ночь, китайский Харбин за 2,3 тыс. рублей, Чангу (КНР) – 2, 6 тыс. рублей, Паттайю (Таиланд) – 2,6 тыс. рублей. Можно найти доступные отели в Египте, в Каире стоимость номера за сутки составит всего 1,5 тыс. рублей. В Хургаде ночь обойдется в 2,7 тыс. рублей, а в Шарм-эш-Шейхе – от 2,9 тыс. рублей.

В России самые бюджетные варианты проживания на Новый год нашлись в Ростове-на-Дону– порядка 1,8 тыс. рублей за ночь. Отели Иркутска разместят вас за 2,3 тыс. рублей в сутки, а в Новосибирске и Краснодаре – за 2,5 тыс. рублей. Почти аналогичные цены за пребывание предложат гостиницы Волгограда, Йошкар-Олы и Чебоксар – по 2,6 тыс. рублей. С бюджетом 2,7 тыс. рублей за сутки можно отдохнуть в Самаре и Липецке, а за 2,8 тыс. рублей разместят в Сочи и Уфе. За 2,9 тыс. рублей можно найти номер в отелях Архангельска, Анапы и Воронежа. За три тысячи рублей в сутки можно забронировать номер в отелях Владивостока, Петербурга, Красноярска, Владикавказа, Минеральных Вод и Благовещенска.

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Источник: tourprom.ru