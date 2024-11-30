Mercedes-Benz анонсировал тормоза будущего: они очень далеки от традиционных

Система In-Drive от Mercedes-Benz перемещает тормоза внутрь электродвигателя

В мире автомобильной индустрии, где каждая деталь имеет значение, компания Mercedes-Benz продолжает удивлять своими инновациями. На этот раз внимание привлекла новая система тормозов под названием In-Drive, представленная инженерами компании в Германии.

Система In-Drive представляет собой революционный подход к размещению тормозов. В отличие от традиционных решений, где тормоза находятся непосредственно в колесах, Mercedes перенес их внутрь корпуса электродвигателя. Это решение не только улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, но и создает более компактную и защищенную систему торможения.

Несмотря на то, что In-Drive основана на традиционной системе торможения с использованием колодок и металлических роторов, её конструкция значительно отличается. Ротор и колодка теперь заключены в герметичный корпус приводного блока. Это обеспечивает защиту от внешних факторов, таких как влага и грязь, что, в свою очередь, увеличивает срок службы системы.

Одной из ключевых особенностей In-Drive является система охлаждения. Поскольку тормоза находятся в закрытом пространстве, где нет естественного воздушного потока, инженеры Mercedes разработали водяное охлаждение. Это позволяет эффективно отводить тепло, возникающее при торможении, без необходимости в радиаторе.

Система In-Drive не просто улучшает механическое торможение, но и активно использует рекуперативное торможение. По данным инженеров, в современных электромобилях лишь около 2% торможения осуществляется механически, тогда как 98% можно обеспечить за счет рекуперации энергии. Например, Mercedes EQS способен рекуперировать до 290 кВт энергии, а будущий электромобиль CLA-Class 2026 года – до 200 кВт. Это значит, что система In-Drive не только снижает нагрузку на механические компоненты, но и способствует увеличению общей эффективности электромобиля.

Mercedes утверждает, что система In-Drive рассчитана на весь срок службы автомобиля, который составляет 15 лет или 300 000 км.

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Источник: Motor Authority