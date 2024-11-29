Будет тепло в морозы: в РФ сделали автодома с богатым оснащением и приятной ценой
Новые модели автодомов для путешествий и активного отдыха под брендом Stann представят в России. Новинки разработали специалисты «СТ Нижегородец».
«Автодом-капсула Feria представляет собой ультрамодное пространство для любителей активного отдыха и автотуризма. Это передвижной жилой модуль для двух взрослых и ребенка на базе одноосной рамной конструкции c монолитным кузовом, каркас выполнен из сэндвич-панелей и обшит стеклопластиком по бесшовной технологии», уточнили в пресс-службе компании-разработчика.
Работы над созданием автодома-каравана Vojo и компактного автодома-капсулы Feria инженеры начали весной текущего года. Vojo представляет собой прицепной автодом на одноосном рамном шасси, выполненный из легких изотермических панелей, габариты автодома 5565/2110/2750 мм.
Жилой модуль рассчитан на четырех человек, внутри – кухонная зона с раковиной, варочной панелью и холодильником. Есть также биотуалет, душевая кабина, раковина с выдвижным смесителем. Спальная зона оборудована двухъярусной кроватью, а диван со столом трансформируются в спальное место для двух человек. Над диваном – антресоль для хранения вещей.
В Vojo обогрев в морозы обеспечивает комбинированный отопитель, топливный бак которого зашит в специальном отсеке. Автодом оснащен системами водоснабжения, водоотведения и освещения. В центральной части крыши и в районе санузла расположены вентиляционные люки.
По желанию Vojo можно оборудовать рейлингами на крыше, багажником, креплениями для велосипедов, солнечной панелью, внутри – кондиционером, системой обогрева спального места, дополнительными розетками, светильниками, аккумулятором или бытовыми аксессуарами, такими как полки и держатели. Цена стартует от 1,85 млн. рублей.
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Источник: пресс-служба «Нижегородец»