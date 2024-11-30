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Чем грозит турецкой экономике отказ от системы «все включено»?

Посол Ерхов: уход от «все включено» снизит привлекательность Турции для туристов

Система «всё включено» в турецких отелях давно стала символом комфорта и удобства для туристов. Она позволяет отдыхающим наслаждаться разнообразными блюдами и напитками без лишних забот о бюджете. Однако недавние высказывания посла России в Турции Алексея Ерхова и представителей ассоциаций отельеров поднимают важные вопросы о будущем этой системы.

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По словам Ерхова, отказ от системы «всё включено» может привести к проблемам с оплатой, особенно для российских туристов, которые часто используют платежные карты. В условиях, когда финансовые транзакции могут быть затруднены, переход на систему «a la carte» может вызвать дополнительные сложности. Туристы, привыкшие к беззаботному отдыху, могут столкнуться с необходимостью планировать свои расходы на еду и напитки, что, в свою очередь, может снизить привлекательность Турции как туристического направления.

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Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу отмечает, что система «всё включено» приводит к тому, что туристы практически не покидают отели, что вредит их здоровью и сдерживает раскрытие туристического потенциала страны. Постоянное пребывание на территории отеля ограничивает возможность знакомства с местной культурой, кухней и достопримечательностями.

Предложение перейти на систему «a la carte» имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может способствовать более разнообразному и здоровому питанию, так как туристы смогут выбирать только те блюда, которые им действительно нравятся. С другой стороны, такая система потребует значительных затрат на организацию работы ресторанов, включая улучшение логистики, найм высококвалифицированного персонала и более сложный бухгалтерский учёт.

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С переходом на новую систему туристы, вероятно, будут ожидать снижения цен на проживание, так как им придется доплачивать за еду. Это может привести к снижению общего дохода отелей, если они не смогут адекватно адаптироваться к новым условиям. Важно помнить, что многие туристы выбирают Турцию именно из-за доступности и удобства системы «всё включено», и изменение этого подхода может негативно сказаться на их решении о поездке.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
30.11.2024 
Фото:Unsplash
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