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Путешествия на НГ по России — куда поедем и сколько потратим

Топ-10 популярных направлений для новогодних поездок: от Петербурга до Байкала

Россияне активно планируют новогодние путешествия, и исследование сервисов Работа.ру и СберАвто выявило наиболее популярные направления. Лидерами стали Санкт-Петербург (40%) и Москва (35%), за ними следуют Великий Устюг (26%), Байкал (25%), Карелия (22%) и Сочи (21%).

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Также популярны Суздаль и Калининград (по 19%), Казань (15%), Ярославль (13%) и Нижний Новгород (11%). В числе востребованных направлений Сергиев Посад, Кострома и Владивосток (по 9%). Мурманск, Шерегеш, Тула, Хабаровск, Красноярск и Екатеринбург также привлекают внимание путешественников.

От чего зависит выбор?

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Выбор направления во многом зависит от наличия интересных достопримечательностей (55%) и необычной природы (40%). Также важна знаменательная история (40%) и разнообразие развлечений (34%). 25% опрошенных ориентируются на удобство доступа, 22% – на вкусную еду, а 21% – на доступный бюджет.

Комфортный климат привлекает 19% путешественников.

На чем поедем и сколько потратим?

Что касается транспорта, то большинство россиян (39%) выберет автомобиль для новогоднего путешествия, 33% поедут на поезде, 17% – на автобусе, а 11% – полетят на самолете. Бюджет поездки варьируется: 11% опрошенных планируют потратить до 10 тыс. рублей, 13% – от 11 до 20 тыс., 18% – от 21 до 30 тыс. рублей.

Большинство участников исследования (32%) готовы выделить на поездку от 31 до 50 тыс. рублей, 19% – от 51 до 100 тыс., а 7% рассчитывают потратить более 101 тыс. рублей.

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Эксперты проанализировали среднюю стоимость автомобильных поездок и выяснили, что путешествие на Байкал из Москвы обойдется в 59,4 тыс. рублей, а до Санкт-Петербурга – в 11 тыс. рублей.

Для поездки в Карелию из Москвы потребуется около 9,8 тыс. рублей на автомобиль. Путешествие в Великий Устюг обойдется чуть дешевле – около 9,2 тыс. рублей.

В опросе участвовало более 3 500 человек старше 18 лет из разных регионов России. Исследование провели в ноябре 2024 года.

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Алексеева Елена
Фото:DPA/ТАСС
Количество просмотров 205
03.12.2024 
Фото:DPA/ТАСС
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