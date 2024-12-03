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Региональные власти наделят правом давать название каждой трассе

Минтранс предлагает присвоить каждой автомагистрали в России свое название

Каждой автотрассе в России могут дать свое имя. С такой инициативой выступили в Минтрансе России. В настоящее время названия есть только у магистралей федерального значения.

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Полномочиями по присуждению названия наделят региональные и муниципальные власти. Наименование должно состоять из названий соединяемых населенных пунктов, также можно будет использовать названия географических объектов с учетом «национальных традиций и особенностей местности». В экспертном сообществе поддерживают инициативу и отмечают, что она будет очень полезной при вызове помощи в случае ДТП на конкретный отрезок участок магистрали.

«Допустим, нужно вызвать ГИБДД или спасателей, но ты не знаешь, где находишься. Если же у дороги будет название, то это ускорит приезд помощи. Но для этого на трассе должны появиться соответствующие таблички», – рассказал координатор проекта «Карта убитых дорог», экс-депутат Госдумы Александр Васильев.

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В качестве примера приводится трасса в Туве с официальным названием «Подъезд к горе Догээ – местечко «Сан салыр»» (в переводе с тувинского – новогодний священный обряд сложения костра).

Проект уже размещен на сайте regulation.gov.ru, отмечается, что при названии дорог необходимо применить «императивный порядок», чтобы вносить сведения о трассах в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ).

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 61
03.12.2024 
Фото:Wikimedia
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