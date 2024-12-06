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«Зеленая» повестка в Европе теряет поддержку

Игорь Сечин: интерес к электрокарам и новому топливу на Западе приходит к концу

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что интерес к электромобилям на Западе угасает из-за недостаточного спроса. Об этом он заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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Он отметил, что для достижения углеродных целей к 2050 году парку электромобилей нужно вырасти более чем в 30 раз — с 30 миллионов до одного миллиарда.

Однако внедрение электромобилей в настоящее время составляет всего 3% от необходимого уровня.

Сечин напомнил, что на дорогах мира в настоящее время более 1,5 миллиарда автомобилей с ДВС. Ведущие производители, по его словам, вынуждены продавать электромобили себе в убыток, а в США стоимость подержанных электрокаров за два года снизилась на 25%.

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Основная проблема заключается в отсутствии синхронизации между ростом числа электромобилей и развитием инфраструктуры — зарядных станций и сетей. Это создает проблемы для владельцев, а в будущем автомобили будут конкурировать за электроэнергию с центрами обработки данных, которые к 2030 году потребуют более 1000 тераватт-часов энергии.

Кроме того, Сечин выразил сомнение, что удастся достичь целей по переводу грузового, воздушного и водного транспорта на электричество.

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Глава «Роснефти» также отметил, что энтузиазм Запада к возобновляемым источникам энергии значительно снизился. Западные нефтяные гиганты, такие как Chevron, BP и Shell, приостанавливают проекты по производству альтернативного топлива. Причины — рост затрат, задержки в госфинансировании и неспособность «зеленых» компаний выполнить поставленные цели.

Веронский Евразийский экономический форум проходит 5-6 декабря в городе Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 129
06.12.2024 
Фото:DPA/TASS
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