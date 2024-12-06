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К концу 2024 года до 85% дорог в мегаполисах приведут в соответствие нормативам

Путин: качество дорог в городах России объективно улучшилось

Транспортная инфраструктура России в большинстве городов страны за последние несколько лет значительно улучшилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе. По итогам текущего года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям, а если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%», – подчеркнул российский лидер.

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Путин напомнил, что в 2024 году завершаются действующие национальные проекты, в рамках которых было многое сделано и для экономики, и социальной сферы, и для повышения качества жизни граждан. В частности, стартовала масштабная программа обновления городов, сел и поселков России.

С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий, запущен всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, 800 проектов победителей этого конкурса уже реализованы, подытожил глава России.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 26
06.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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