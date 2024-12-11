Россияне снова смогут ездить в Китай и Северную Корею на поезде

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РЖД с декабря возобновляют пассажирское...

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РЖД с декабря возобновляют пассажирское сообщение с Китаем и КНДР спустя 4 года

«Российские железные дороги» возобновляют с декабря пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после временной приостановки в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

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«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР. С вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», – говорится в сообщении.

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Поезд № 402/401 по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково начнет курсировать с 15 декабря ежедневно: из Суйфэньхэ в 10:00 (время местное), а из Гродеково в 17:43 (время местное). Поезд № 645/646 сообщением Туманган – Хасан вернется в расписание 16 декабря и будет совершать рейсы три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам: со станции Туманган в 12:00 (время местное), со станции Хасан в 15:30 (время местное).

Напомним, РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем и КНДР с февраля 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Источник: t.me/telerzd

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Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Количество просмотров 6
11.12.2024 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
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