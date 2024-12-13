Как российские водители собираются провести Новый год?

«За рулем»: только 6% водителей готовы отправиться в новогоднее автопутешествие

Новогодние каникулы за рулем легкового авто? Для кого-то это удовольствие и отдых, а для кого-то – насущная необходимость, особенность профессии. Как соотносится езда на автомобиле с долгожданными зимними праздниками? Мы решили узнать это у подписчиков «За рулем» в Viber.

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И выяснилось, что работа в сфере такси или доставки на новогодних каникулах предстоит только 4% нашей аудитории. Но с отдыхающими не все так просто – тех, кто желает отправиться в полноценное автомобильное путешествие, набралось всего 6%.

А вот тех, кто совершит на машине краткосрочную вылазку на природу – турбазу, дачу, рыбалку, охоту – заметно больше: среди наших подписчиков аж 17% любителей свежего воздуха.

Но еще больше (36%) тех, кто будет пользоваться личным авто только по необходимости, в течение всех новогодних каникул совершив лишь несколько поездок, от которых никак не отказаться. А в лидерах вариант «не планирую пользоваться машиной вообще» – такой ответ дали 37% респондентов. Что ж, констатируем, что автомобиль почти перестал восприниматься как увлечение и способ досуга.