Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Crown
13 декабря
2,5 л, 236 сил, автомат: в Россию привезли новый седан Toyota
В России появился в продаже новый седан Toyota...
FAW Bestune B70
13 декабря
Богатое оснащение и 3 комплектации с двумя моторами на выбор — известна цена авто
Bestune объявил старт продаж и цены на новый...
Автозапуск и зимний пакет: бренд анонсировал спецусловия при покупке автомобилей
13 декабря
Автозапуск и зимний пакет: бренд анонсировал спецусловия при покупке автомобилей
Solaris запустил программу, по которой выгода...

Как российские водители собираются провести Новый год?

«За рулем»: только 6% водителей готовы отправиться в новогоднее автопутешествие

Новогодние каникулы за рулем легкового авто? Для кого-то это удовольствие и отдых, а для кого-то – насущная необходимость, особенность профессии. Как соотносится езда на автомобиле с долгожданными зимними праздниками? Мы решили узнать это у подписчиков «За рулем» в Viber.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

«За рулем» в Viber – подписаться!

И выяснилось, что работа в сфере такси или доставки на новогодних каникулах предстоит только 4% нашей аудитории. Но с отдыхающими не все так просто – тех, кто желает отправиться в полноценное автомобильное путешествие, набралось всего 6%.

А вот тех, кто совершит на машине краткосрочную вылазку на природу – турбазу, дачу, рыбалку, охоту – заметно больше: среди наших подписчиков аж 17% любителей свежего воздуха.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Но еще больше (36%) тех, кто будет пользоваться личным авто только по необходимости, в течение всех новогодних каникул совершив лишь несколько поездок, от которых никак не отказаться. А в лидерах вариант «не планирую пользоваться машиной вообще» – такой ответ дали 37% респондентов. Что ж, констатируем, что автомобиль почти перестал восприниматься как увлечение и способ досуга.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / user15285612
Количество просмотров 11
13.12.2024 
Фото:freepik / user15285612
Поделиться:
Оцените материал:
0