В правительстве отчитались о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Хуснуллин: порядка 31 тыс км дорожной сети обновили в России в рамках нацпроекта

Более 2 тысяч км улично-дорожной сети обновили в России с начала 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" обновляем не только крупные дорожные объекты, но и улично-дорожную сеть, по которой люди ездят чаще всего. В этом направлении мы достигли значительных результатов. За шесть лет реализации нацпроекта только в городских агломерациях привели в нормативное состояние порядка 31 тыс. км улично-дорожной сети», – уточнил вице-премьер.

Основные работы на оставшихся в плане объектах завершены, и их уже готовят к вводу в эксплуатацию, заверил Хуснуллин. Отмечается, что ключевой целью национального проекта является повышение качества жизни россиян, и развитие транспортной инфраструктура способствует этому.

Успешное выполнение намеченных планов во многом стало возможным благодаря взаимодействию федерального центра и региональных дорожных ведомств. По словам заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко, за годы реализации нацпроекта сформировалась единая профессиональная команда, включая дорожников всей страны, заказчиков и подрядчиков. Они взаимодействуют по принципам проектного управления в тесном сотрудничестве друг с другом.

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Источник: government.ru